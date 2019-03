huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tutto azzerato a tutela del buon nome de "La". Così il consiglio di amministrazione ha annullato la trattativa che avrebbe portato Saudi Aramco, la compagnia petrolifera di stato dell'a Saudita, a entrare tra i soci fondatori del teatro di Milano. Ma mentre dal sindaco Giuseppe, che del teatro Laè anche presidente, non arriva una chiusura totale verso i, dalla Lega invece viene alzato un muro in nome del sovranismo. Da questa posizione si dissocia l'alleato di governo con il grillino Luigi Gallo, presidentecommissione CulturaCamera, che definisce sconcertante il comportamento del governatore lombardo Attilio Fontana.Intanto, per non macchiare il nome de "La", simbolo che rappresenta la cultura italiana in tutto il mondo, il sindacoha fermato anche ogni ipotesi di licenziamento del sovrintendente Alexander Pereira, ...

rob_arci : RT @HuffPostItalia: Vade retro Sauditi. Il cda della Scala restituisce i 3 milioni agli arabi. Ma Sala difende Pereira e chiama in causa Sa… - enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Vade retro Sauditi. Il cda della Scala restituisce i 3 milioni agli arabi. Ma Sala difende Pereira e chiama in causa Sa… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Vade retro Sauditi. Il cda della Scala restituisce i 3 milioni agli arabi. Ma Sala difende Pereira e chiama in causa Sa… -