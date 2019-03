Scala | Sala | restituiamo a sauditi fondi dati senza consenso Cda

Scala - Sala : restituiamo soldi ai sauditi : 18.23 "Si ritorna al punto zero. restituiamo i soldi ai sauditi.Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione" Lo ha detto il sindaco di Milano Sala, che è presidente del Teatro La Scala, a proposito dei 3 milioni versati dal ministro della Cultura saudita. La decisione è stata presa "all'unanimità" dal CdA del Teatro, precisa Sala. Confermato al suo posto il sovrintendente Alexander Pereira. "Non è in discussione. Pereira si è ...

Scala - l'annuncio di Sala : "Il Cda ha deciso di restituire i 3 - 1 milioni di euro all'Arabia Saudita" : Il Cda del Teatro alla Scala, riunito oggi (lunedì 18 marzo, ndr), ha deciso di restituire i 3,1 milioni di euro all'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente dello stesso consiglio di amministrazione."In data 4 marzo è arrivato un bonifico di 3 milioni è un secondo di 100mila euro da parte del principe Badr bin Abd Allah. I bonifici non riportano causali, ma il problema è che sono stati fatti non ...

L'acceso botta e risposta tra Fontana e Sala sull'ingresso dei sauditi nel cda della Scala : La possibilità che l'Arabia Saudita entri nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala diventa l'ennesimo terreno di scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A Fontana che ha dichiarato al 'Corriere della Sera' in edicola ieri "che non ne sapeva nulla", il primo cittadino ha replicato la mattina dopo su Facebook: "Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che (è tutto ...

