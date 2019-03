Roma | colpito da pugno cade e sbatte testa | è grave

Roma - lite a largo Preneste : 50enne colpito da un ragazzo cade e sbatte la testa - gravissimo : Un pugno improvviso sferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbatte ndo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri...

Uomo colpito con mazza da baseball è tifoso Romanista : E' un tifoso romanista l'Uomo colpito alla testa con una mazza da baseball la sera del 28 febbraio scorso in un bar di via di Casal Bertone a Roma. Il 48enne, che non è proprietario del bar, è ...