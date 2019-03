Nega la violenza sulle donne E il Congresso delle famiglie ​vuol querelare

"Distanti dalla Lega". M5S presenta norme contro violenza sulle donne - contro i "Negazionisti del femminicidio" di Verona : Difficile non vedere un nesso fra il pacchetto di 10 proposte che il Movimento 5 stelle presenta alla Camera per contrastare la violenza contro le donne e la tutela dei minori e quell'appuntamento ormai cerchiato in rosso per fine marzo, quel Congresso mondiale delle famiglie che vede M5S e Lega su distinte e corpose barricate. Difficile non vedere il nesso malgrado i pentastellati chiudano gli spazi per eventuali polemiche con gli alleati al ...

Di Maio : "Al congresso di Verona si Nega il tema della violenza sulle donne. Non ci sarà nessuno del M5S" : Il vicepremier Luigi Di Maio questa mattina, su Facebook, ha ringraziato pubblicamente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per le nuove norme pensate per inasprire le pene contro chi si macchia di violenza contro le donne e femminicidio. Il capo politico del MoVimento 5 Stelle ne ha approfittato anche per lanciare nuove frecciatine a chi andrà al congresso sulla famiglia di Verona, su cui già nei giorni scorsi si è ...

8 marzo. Sciopero globale - piazze rosa e cortei contro diritti Negati e violenza : Sarà Sciopero in tutto il mondo: bloccheremo le città, i luoghi di lavoro, le case" spiegano le attiviste di Non una di Meno che nella Capitale hanno promosso molti appuntamenti. Il primo è alle 9 ...

'Non una di meno' torna in piazza per l'8 Marzo : cortei contro diritti Negati e violenza : Il presidente Emmanuel Macron conferirà anche il primo Premio Simone Veil, creato per premiare 'azioni nel mondo in favore dei diritti delle donne'. A Londra tra gli appuntamenti c'è il Women of the ...

