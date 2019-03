Lega | commissariamenti a raffica da Nord a Sud | così Salvini ha “sovranizzato” il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Che Matteoabbia un debole per i commissari non è un mistero, vista la disinvoltura con cui, da ministro dell’Interno, indossa la divisa della Polizia. Meno noto è che il vicepremier stia facendo diventare la figura del commissario un modello per la, un soggetto ideale – e preferibile ai segretari politici – per controllare le articolazioni territoriali del movimento. Da perfetto “Capitano”, come ama farsi chiamare, sta traghettando il passaggio dalla vecchiaa unasenza più aggettivazioni settentrionali puntando, dopo le Europee, al nuovo soggetto sovranista. E il commissario, alla faccia dello statuto, diventa un perfetto plenipotenziario di lungo corso e a lungo termine, presente ormai in una cinquantina di strutture provinciali. Non più un’eccezione, ma una regola.Le ragioni per cui un leghista fedelissimo alla nomenklatura di ...

