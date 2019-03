La piccola Marzia muore a 5 anni, Taranto piange un’altra vittima di tumore: “È una strage” (Di lunedì 18 marzo 2019) La piccola Marzia Rebuzzi, affetta da un tumore al cervello, è morta nelle scorse ore a soli 5 anni all'ospedale Bambin Gesù di Roma. L'annuncio dell'associazione "Genitori Tarantini: "Un nuovo angelo è volato in cielo, oggi la città dovrebbe essere coperta da un velo nero come l'anima colpevole di chi aveva il potere di fermare questa mattanza e non l'ha fatto".



