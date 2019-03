Inter | nel derby la vittoria di Spalletti e del gruppo

Milan-Inter social - i festeggiamenti dei nerazzurri per la vittoria nel Derby : MILAN INTER social – Derby di Milano ai nerazzurri e consueti festeggiamenti conditi da alcune polemiche sui social, dove il calcio e le reazioni di tifosi e protagonisti alimentano sempre il dibattito. -> Leggi anche: Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO Milan Inter, social la festa neroazzurra “Il Derby e’ […] L'articolo Milan-Inter social, i festeggiamenti dei nerazzurri per la ...

Inter - vittoria nel derby e omaggio al Trono di Spade : Skriniar diventa il Night King! [FOTO] : L’Inter batte il Milan nel derby e omaggia il Trono di Spade: il tweet dei nerazzurri trasforma Skriniar nel Night King Ieri notte l’Inter è uscita vincitrice dal derby di Milano. I nerazzurri hanno trionfato, sui rivali del Milan, con il punteggio di 2-3, portandosi a casa la stracittadina più famosa al mondo. Un’impresa celebrata in tanti modi diversi sui social, fra i quali anche uno che omaggia il Trono di Spade. In ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Inter - dalle stalle alle stelle : capolavoro Spalletti nel derby : Il funerale, sportivamente parlando, era già pronto, la data sulla lapide era già stata scritta, 18 marzo 2019,, ma quella che doveva essere la sua Ultima Cena si è trasformata in un'abbuffata ...

L’Inter si esalta nel derby - l’analisi di Donadoni : “Milan sottotono - il gol di Vecino ha inciso” : L’ex allenatore del Bologna ha analizzato la partita di ieri sera, esprimendo il proprio punto di vista “Il gol di Vecino ha sicuramente inciso. Quando una squadra arriva a toccare il fondo non può che risalire e la reazione dei giocatori dell’Inter è stata questa, hanno capito che era un punto di non ritorno. Questo aspetto mentale ha fatto la differenza: era il rischio più grande a cui il Milan poteva andare ...

Inter - arrivano i complimenti del presidente Steven Zhang : “vittoria nel derby speciale - siamo rimasti uniti” : Dopo il successo nel derby contro il Milan, vinto per 2-3, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha rivolto i suoi complimenti alla squadra Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto per 2-3 contro il Milan. Il presidente Steven Zhang è stato uno dei più contenti nel post partita e, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoi complimenti ai giocatori: “la vittoria nel derby è sempre speciale. Voglio ...

Milan-Inter 2-3 - Lautaro fa l'Icardi : sorpasso nerazzurro nella corsa Champions : MILANO - Dopo 7 anni l'Inter si toglie la soddisfazione di vincere entrambi i derby di campionato e, in un sol colpo, spazza via la crisi scavalcando il Milan al 3° posto. Il successo per 3-2 ai ...

Spalletti - vittoria e frecciatina a Icardi : “dico bravi a chi sta nello spogliatoio! Lautaro è l’attaccante perfetto per l’Inter” : Luciano Spalletti si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il Derby vinto 2-3 contro il Milan: l’allenatore nerazzurro si complimenta con i giocatori e non risparmia due frecciatine a Icardi Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto. Fra i più contenti Luciano Spalletti che, dopo essere scivolato al quarto posto in campionato ed aver visto terminare in anticipo la sua corsa in Europa League, sentiva traballare la sua ...

Milan-Inter - furioso litigio nella panchina rossonera : tensione Kessie-Biglia : Parapiglia in panchina del Milan durante il derby contro l'Inter. Protagonisti Kessie e Biglia , che sono stati separati dai compagni di squadra. La rabbia e il nervosismo sembrano alla base dello ...

Inter - sorpasso Champions. Gol e brividi : 3-2 nel derby - il Milan si è svegliato tardi : La Scala del calcio è il palcoscenico del pirotecnico ultimo derby stagionale. A San Siro in palio c’è qualcosa di più del dominio meneghino, ma preziosi punti per arrivare all’agognata qualificazione alla Champions League 2019-2020. Punti che valgono doppio per le due squadre Milanesi. Il match no

Show delle curve nel derby - l'Inter ricorda il tifoso morto : La risposta rossonera è a tema 'infernale': 'Salvare il mondo è un lavoro del diavolo', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti ...

Milan-Inter si apre nel segno della… trap! Ghali canta ‘I Love You’ nel prepartita [VIDEO] : Tutto pronto per Milan-Inter, l’inizio è a ritmo di musica! Nel prepartita Ghali presenta la sua nuova hi ‘I Love You’ Spalti gremiti, tensione alle stelle nel tunnel degli spogliatoi, con i calciatori concentrati in vista di una fra le partite più importanti dell’intera stagione: tutto pronto per Milan-Inter, l’attesissimo derby di Milano che mette in palio punti decisivi per la Champions League. Il ...