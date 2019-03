Il pm | Elevata presenza di cadmio e antimonio nel corpo di Imane Fadil

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dalle analisi suldirisulta "un'di". Lo ha detto il pm di Milano Francesco Greco oggi in conferenza stampa. La donna, testimone chiave del processo Ruby, è morta il primo marzo nel centro Humanitas di Milano, dopo essere stata ricoverata per un mese. L'ipotesi è che sia stata avvelenata.Il magistrato ha tenuto a precisare che solo l'autopsia potrà stabilire con certezza le cause della morte.I magistrati in queste ore stanno interrogando il direttore sanitario del centro dove la trentaquattrenne modella marocchina è morta.

