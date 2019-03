Huawei annuncia che dalla EMUI 8 0 i suoi device sono protetti dal furto di informazioni

Huawei - obiettivo Samsung e il 5G - annunciato anche il primo smartphone 5G - : Ma la notizia più significativa è che il colosso cinese nel 2019 punta a diventare il primo costruttore al mondo di smartphone, scavalcando Samsung, dopo aver già superato Apple nel giugno 2018 e si ...

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One. L'articolo Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta il chip 5G e annuncia lo smartphone flessibile : (foto: Mark Perna) Pechino – Si chiama Balong 5000 ed è un piccolo tassello della rivoluzione tecnologica in atto, quella del 5G. Balong 5000 è infatti il chip modem che Huawei ha presentato a Pechino: il modulo che permetterà ai suoi telefoni e dispositivi smart di inseguire la velocita delle nuove reti: supersonica, se si pensa che in condizioni ideali potrebbero raggiungere il picco di 20 gb al secondo. Il Balong 5000 sarà infatti il ...

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...