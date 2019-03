Fortnite | eliminata la Girosfera per problemi di instabilità | reinserita poco tempo dopo

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Laè stato l'ultimo veicolo introdotto da Epic Games nel suo popolare battle royale,. Nella giornata di oggi però la compagnia ha dovuto eliminarlaraneamente dal gioco, a causa di alcunidiCome riportaIntel, fin dalla sua introduzione nella Stagione 8, laè stata molto criticata (specialmente da note personalità legate al gioco) in quanto presenta un'eccessiva mobilità che va a minare il bilanciamento generale del titolo. In effetti quando Epic Games ha pubblicato il Tweet dove spiegava che il nuovo veicolo sarebbe stato eliminato a causa deiad esso legati, varie personalità hanno espresso la loro gioia sui vari canali social. Purtroppo per alcuni però, sembra che Epic si sia mossa in fretta e per il momento il problema sembra essere stato risolto, col conseguente ritorno dellaPrima di lasciarvi ...