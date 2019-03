Fondi alla Scala senza consenso Cda | restituiti i soldi ai sauditi

Agricoltura : consulenze alle PMI - Fondi dalla Regione. : da PMI.it La Regione Campania promuove un nuovo bando per favorire l'accesso degli imprenditori a diversi servizi di consulenza aziendale , iniziativa che si rivolge alle imprese agricole, agli ...

Fondi Sauditi alla Scala : in bilico il posto del sovrintendente Alexander Pereira - oggi il cda : Il finanziamento dei Sauditi agita il Teatro alla Scala, e la svolta dovrebbe arrivare oggi, con la riunione del consiglio di amministrazione. In bilico il posto del sovrintendente Alexander Pereira. La vicenda tiene banco da qualche settimana, ma ha raggiunto il suo culmine ieri, 17 marzo, con le accuse di Attilio Fontana Pereira, 'colpevole' di aver ricevuto un versamento di tre milioni di euro senza passare prima per il cda. "Il suo ...

Fondi sauditi alla Scala Ira Fontana su Pereira "Sarebbe da licenziare" : ... l'attitudine di Pereira a creare confusione per coprire la preoccupante disinvoltura con cui ha gestito la politica culturale della Scala e la sua immagine nel mondo '. Il commento di Bonisoli ...

Sostegno alla montagna - la Lega sblocca i Fondi per cinque Comuni : Lo stanziamento è possibile grazie a un decreto firmato dai ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani , dell'Interno, Matteo Salvini e dell'Economia e delle finanze, Giovanni ...

Lasciate pignorare le case o niente soldi! l’Eurogruppo ricatta e blocca i Fondi alla Grecia : “Lasciate pignorare le case o niente soldi”, l’Eurogruppo ricatta la Grecia” Formalmente, Atene è uscita dal piano di salvataggio dell’ex Troika. Ma di fatto, resta ancora appesa ai diktat dei… L'articolo Lasciate pignorare le case o niente soldi! l’Eurogruppo ricatta e blocca i fondi alla Grecia proviene da Essere-Informati.it.

Termini Imerese - vertici Blutec ai domiciliari per i Fondi statali destinati alla riconversione della fabbrica ex Fiat : Era ottobre quando la procura di Termini Imerese aveva aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica erano arrivati gli uomini nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio era far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi regionali ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vincono le big - al Fondi non basta un super Leal : Giornata numero 20 per la Serie A di Pallamano maschile, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne. Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 ...

Medico morto : i Fondi sul web anche alla Fondazione per la ricerca : Una Fondazione Onlus intitolata a Lorenzo Farinelli verra’ costituita e supportera’ la “ricerca in ambito oncoematologico, con particolare attenzione alle terapie per la cura dei linfomi e delle leucemie”. Lo hanno fatto sapere in una lettera sulla piattaforma Gofundme i genitori e la fidanzata del Medico 34enne di Ancona, morto l’11 febbraio scorso a causa di un linfoma non-Hodgkin, che aveva mobilitato il web con ...

L’amministrazione Trump vuole ritirare i Fondi federali assegnati alla California per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità : Negli Stati Uniti il dipartimento dei Trasporti ha annunciato di voler cancellare un finanziamento di 929 milioni di dollari (quasi 820 milioni di euro) che il Congresso aveva assegnato alla California per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità.

Anm - Calabrese attacca De Luca : 'Dalla Regione Fondi insufficienti' : 'Leggo con meraviglia le dichiarazioni rilasciate dal presidente De Luca 'L'anno scorso il Comune di Napoli non ha dato neanche un euro all'azienda di trasporto di sua proprietà. E se non fosse stato ...

Tav - pressing di Parigi : più Fondi dall’Europa. Alla Telt il piano per sbloccare 2 - 3 miliardi : Alla vigilia della riunione del cda di Telt, cresce il pressing francese sulla Tav. Oggi è infatti in agenda il consiglio di amministrazione della società incaricata di realizzare e progettare la Tav: sul tavolo ci sarà il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro che erano stati congelati a dicembre. A poche ore dAlla decisione è arrivato da Olt...

L'Europarlamento chiude con l'austerity : no alla proposta della Commissione di bloccare i Fondi a chi non è in regola : La recente autocritica da parte di Jean Claude Juncker sull'uso di una "austerità avventata" nella crisi del debito greco non ha indotto la Commissione europea a passare dalle parole ai fatti. Oggi infatti alL'Europarlamento di Strasburgo è planata un'altra proposta di Palazzo Berlaymont sempre in linea con le politiche rigoriste. In sostanza, prevedeva il blocco dei fondi europei per i paesi non in regola con il Patto di ...