Albalonga calcio | Under 15 Elite | Tuzi | “Con la Css Tivoli è iniziato il nostro

Albalonga (calcio - serie D) - Corsetti e la presa di Ostia : “Ci siamo riscattati dopo la Vis Artena” : Roma – Secondo successo esterno consecutivo per l’Albalonga di mister Salvo D’Adderio che, dopo la “presa” di Aprilia, riesce a violare anche il difficile campo dell’Ostiamare. Il 2-0 finale è stato prodotto dai sigilli di Claudio Corsetti e di Mario Barone, due delle colonne della squadra castellana. E’ proprio l’autore del primo gol ad analizzare la sfida coi lidensi. “Venivamo da un’opaca prestazione contro la Vis Artena in casa e ...

Albalonga (calcio - serie D) - Barone non basta : «Le motivazioni restano comunque alte» : Roma – Dopo il bel successo sul campo dell’Aprilia, l’Albalonga ha mancato la seconda vittoria consecutiva: al “Pio XII” la Vis Artena ha imposto l’1-1 ai ragazzi di mister Fulvio D’Adderio. Eppure il calcio di rigore iniziale di Mario Barone, regista classe 1984 al suo sesto centro stagionale, sembrava essere il viatico ad un’altra partita positiva. «Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più – dice il centrocampista – Nel secondo tempo, ...

Albalonga (calcio - serie D) - finalmente vittoria. Pippi : «Abbiamo ancora speranze play off» : Roma – Dopo sei turni senza vittoria, l’Albalonga torna al successo e lo fa sul difficile campo dell’Aprilia. Eppure le cose si erano messe male per i castellani, subito sotto nel punteggio e poi abili a impattare con Pippi (su assist di Corsetti) nel corso del primo tempo e con una pennellata di Barone su calcio di punizione a pochi minuti dalla fine. Poi lo stesso Renan Pippi aveva messo il punto esclamativo per il 3-1 finale. «E’ stata ...

Albalonga (calcio - serie D) - Jorio : «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più - per i play off non è finita» : Roma – E’ un momento complicato per l’Albalonga. La squadra di mister Fulvio D’Adderio ha racimolato due soli punti nelle ultime cinque partite e mercoledì scorso è uscita dalla Coppa Italia ai calci di rigore per mano del Messina. Ieri nel match col Sassari Latte Dolce i castellani hanno perso 3-2 nonostante il gol del vantaggio iniziale firmato da Pippi e il calcio di rigore finale di Barone che ha fissato il punteggio finale. «Non ...

Albalonga (calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...