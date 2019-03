La Goggia e Paris a Discesa Libera

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik Paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : la consacrazione di Dominik Paris e la certezza Sofia Goggia - ma nelle prove tecnice è crisi assoluta : Un oro, un argento ed un bronzo. Si chiude così il Mondiale di Are per l’Italia. Una rassegna iridata che ha visto la consacrazione di un campione come Dominik Paris, che ha ribadito la grandezza di Sofia Goggia, ma che ha confermato anche i grandissimi problemi della squadra azzurra nelle prove tecniche, escluso il gigante femminile, dove comunque le italiane sono competitive. Era stato un inizio di Mondiale con il botto per la squadra ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Italia sempre competitiva in tutte le gare. Tris di medaglie. Paris e Goggia conferme - che bella sorpresa il Team Event : Giorno di pausa ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are ed è tempo di un primo bilancio dei risultati ottenuti dall’Italia in questa rassegna iridata, quando a mancare nel programma ormai sono solo le prove tecniche (gigante e slalom). Finora la squadra azzurra ha raccolto tre medaglie, una per ogni metallo: l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia e il bronzo del Team Event. Un altro dato sicuramente ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : Goggia e Paris gestiscono nelle prove in discesa - Italia quarta nella team sprint dei Mondiali speed skating. Ora il biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Mondiali Sci 2019 – Ghedina incorona Goggia e Paris : “Dominik può fare il bis in discesa - da Sofia mi aspetto grandi cose” : Kristian Ghedina commenta le prestazioni dei due azzurri medagliati ai Mondiali di sci di Are 2019 e li incoraggia ad ottenere ancora buoni risultati nelle prossime gare “Sono contento per la sua medaglia d’oro. C’era da aspettarselo perché è arrivato ad Are al top della forma e in questo momento è il più forte, poteva perdere solo in condizioni di neve morbida. Ora può fare il bis in discesa dove mi aspetto competitivo ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : quando tornano in gara Dominik Paris e Sofia Goggia? Date - programma e orari delle discese : Dominik Paris e Sofia Goggia hanno dato spettacolo in questi primi due giorni dei Mondiali di sci alpino: in Svezia i nostri portacolori si sono messi al collo l’oro e l’argento, dando nuova linfa alla storia azzurra di questa disciplina. Il ventinovenne di Merano, però, non ha finito qui la propria rassegna iridata: nei prossimi tre giorni, infatti, sarà di scena per le due prove della discesa libera. La gara, in questo caso, si ...

Convocati Italia - Mondiali di Sci ad Åre : Goggia e Paris punte di diamante : Per i maschi la punta di diamante è Dominik Paris , già tre volte vincitore in Coppa del Mondo in questa stagione in discesa libera. VALANGA AZZURRA - Tra gli uomini, l'Italia ha convocato Dominik ...

Mondiali di Sci di Åre - i convocati dell'Italia : Goggia e Paris a caccia di medaglie : TORINO - La Svezia si prepara ad ospitare i Mondiali di sci ad Åre . L' Italia arriva alla rassegna iridata forte degli ultimi risultati in Coppa del Mondo : il doppio podio di Sofia Goggia a Garmisch Partenkirchen e quello di Dominik Paris a Kitzbuhel . C'è grande attesa nel Circo Bianco per l'evento in programma dal 4 al 17 febbraio che sancirà ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : analisi convocati Italia. I possibili quartetti gara per gara. Fiducia ai giovani - Paris e Goggia le punte : L’Italia è fatta, la spedizione azzurra per i Mondiali 2019 di sci alpino è stata ufficialmente definita: 19 azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, il nostro contingente ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli nell’appuntamento più importante di tutta la stagioni. Le varie gare di Coppa del Mondo che si sono succedete da ottobre fino a oggi hanno offerto degli spunti molto interessanti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Paris e Sofia Goggia - due campioni assoluti : L’Italia dello sci alpino ha due grandi campioni. Dominik Paris e Sofia Goggia sono i protagonisti del lungo fine settimana di Coppa del Mondo, diviso tra Kitzbuehel e Garmisch. Su due piste storiche gli azzurri sono stati capaci di prestazioni incredibili e che veramente fanno sognare in vista degli ormai imminenti Mondiali di Are. La Streif è ormai la seconda casa di Dominik Paris. Quarta vittoria in carriera per l’altoatesino a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 27 gennaio : l’Italia cala gli assi! Paris - Goggia - Wierer e Vittozzi! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 27 gennaio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con il ...