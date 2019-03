Contro il Parma la vera Lazio | 4-1

Genoa - Pereira : 'Vogliamo vincere Contro il Parma' : Pedro Pereira , terzino del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Parma: 'Sarà una partita molto importante, per noi e per loro. L'abbiamo preparata nel migliore dei modi, se vincessimo affronteremmo il resto del campionato con più ...

A Parma scritte minatorie Contro il Ministro Salvini. Solidarietà della Lega Umbria : Certe situazione non dovrebbero esistere, questo è il risultato di una politica denigratoria e non costruttiva dell'opposizione che, a tutti i livelli non interagisce su dinamiche politiche, ma solo ...

Scritte Contro Salvini a Parma. Lui replica : "Non ho paura - ma mi aspetto una condanna unanime" : "Spara a Salvini e Mira Bene", sui muri del museo Marconi, a Parma, sono apparse alcune Scritte minacciose dirette al Ministro dell'interno a firma anarchica. Il leader del Carroccio, pochi giorni fa, aveva espresso soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili dell'esplosione di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino, nell'ottobre dello scorso anno. Il Viminale ha anche ...

Pavoletti ci mette la testa e salva la panchina di Maran : rimonta salvezza del Cagliari Contro il Parma [FOTO] : 1/20 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...

Martina denuncia il caso Parmalat e attacca : 'Di Maio e governo Contro interessi italiani' : Maurizio Martina ha lasciato la carica di segretario del Partito Democratico in un momento particolarmente difficile per la sinistra italiana, alla vigilia di un congresso interno nel quale lo stesso Martina è candidato, in alternativa a Nicola Zingaretti e a Roberto Giachetti. La debacle dello scorso 4 marzo ha rappresentato un punto così basso che, in seno al Pd, si sono aperti accesi dibattiti relativi alla necessità di intraprendere una ...

Cagliari - Maran si gioca la panchina Contro il Parma : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/8 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Inter - cori Contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...

L’Inter cerca il riscatto Contro il Parma : la gara in esclusiva su DAZN : In serata al Tardini scendono in campo Parma e Inter in una gara che è fondamentale soprattutto per i nerazzurri: la squadra di Spalletti viene infatti da due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna e, inevitabilmente, questo ha contribuito ad alimentare le voci su un possibile addio di Luciano Spalletti. Il “caso Perisic”, che sembrava […] L'articolo L’Inter cerca il riscatto contro il Parma: la gara in esclusiva ...

Serie A Parma - Inglese : «Pareggiato Contro una squadra di marziani» : Parma - " Abbiamo affrontato una squadra di marziani ". Così Roberto Inglese , ai microfoni di Sky Sport, torna sul grande pareggio conquistato contro la Juventus . " Questo è un Parma che in settimana lavora tantissimo - prosegue - e infatti poi si vedono i risultati in campo. Prima che giocatori ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - tutto facile stasera Contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus - la probabile formazione Contro il Parma : Bernardeschi mezzala : Stasera, la Juventus tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia e cercherà di riprendere subito il cammino. Per il match contro il Parma, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli infortunati Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Viste le loro assenze la Juve dovrà inevitabilmente schierare una difesa parecchio rimaneggiata. Ma le novità di formazione per la sfida di oggi non riguarderanno solo la retroguardia ma anche il centrocampo ...

Juve - Dybala a riposo Contro il Parma? : Secondo quanto riporta Sky Sport, Paulo Dybala riposerà contro il Parma. Già in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri aveva fatto capire che l'argentino avrebbe potuto tirare il fiato nel match di ...

Juventus - sei possibili cambi di formazione Contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile Contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...