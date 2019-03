Benfica | due big di premier su un terzino

calciomercato

(Di domenica 17 marzo 2019) Secondo quanto riportato da Sport , Manchester City e Arsenal sono pronte a sfidarsi sul mercato per assicurarsi Grimaldo del

steteruzzi25 : RT @delinquentweet: Meno di due ore dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, l'Eintracht ha annunciato il sold out di tutti… - PaolettCataleya : RT @delinquentweet: Meno di due ore dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, l'Eintracht ha annunciato il sold out di tutti… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Meno di due ore dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, l'Eintracht ha annunciato il sold out di tutti… -