Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99 | 99 euro

Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0 - 99 euro al mese : Wind propone ad alcuni clienti di acquistare, con l'opzione "Telefono incluso", Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0,99 euro al mese. Interessante, vero? L'articolo Wind propone ad alcuni clienti di acquistare Huawei Mate 20 Lite in 30 rate di 0,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.