Uomini e Donne | Andrea Dal Corso conferma l’incontro con la trans

lanostratv

(Di sabato 16 marzo 2019)Daldirompe il silenzio e attacca Guendalina Rodriguez Nelle ultime ore Guendalina Rodriguez,essuale salita alla ribalta per alcuni flirt con alcuni calciatori, ha sganciato una vera bomba, dicendo cheDalè bisessuale. L’ex volto del Trono Classico ha rotto il silenzio e ha voluto dire la sua. Secondo l’imprenditore veneto, Guendalina sarebbe soltanto una bugiarda e, attraverso il suo profilo Instagram, hato di aver incontrato laed escort, ma il posto era un bar vicinoComo, a Milano, e non una discoteca. Se l’incontro è statoto, tutta la presunta verità della escort Guendalina Rodriguez è stata smentita:“Prima volta che la/lo vedevo in vita mia; dopo la foto richiestami, me ne sono andato e non ho più avuto a che fare con quella persona; non vado a escort, non ne ho bisogno né ...

Linkiesta : Qual è il Paese in cui più studi, meno lavori? In cui le donne si laureano il doppio degli uomini, ma hanno il reco… - trash_italiano : Uomini, che fantasia! Donne, anche voi, che imprudente bugia! Matti! Senza via d'uscita… Ogni sistema è buono per f… - agorarai : 'Mi piace #GretaThunberg, abbiamo bisogno di donne che agiscono con mascolinità tossica, altrimenti saranno sempre… -