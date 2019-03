nuovosud

(Di sabato 16 marzo 2019) Alessio Machì, 63 anni originario di Mirto, Me,, èoggi nell'Civico di, dov' era ricoverato per le ferite riportate in unstradale, avvenuto ieri pomeriggio, in via ...

NuovoSud : Rimase ferito in un incidente nel Messinese: morto in ospedale a Palermo - - AnsaToscana : Fu aggredito in centro,arrestato spaccio. Sorpreso a vendere eroina il 32enne tunisino che rimase ferito #ANSA - Carlino_Ravenna : Era talmente ubriaco da non riuscire a soffiare nell’etilometro, rimase ferito un 45enne di Ravenna -