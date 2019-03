Prandelli | ' Con la Juve un Genoa coraggioso'

Genoa - Prandelli : 'Sconfitta che brucia - il calcio d'angolo da cui è nato il gol di Kucka non c'era. Siamo arrabbiati' : A Sky Sport , l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha parlato dopo il ko di Parma: 'Abbiamo avuto anche oggi le nostre occasioni, dobbiamo avere più cattiveria in area di rigore. In questo momento stiamo ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Frosinone? Sarà uno scontro diretto» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', GENOVA - " A bbiamo lavorato bene in settimana. Mi aspetto uno stadio carico a ...

Prandelli : "Cerchiamo continuità" : 'E' la partita più importante della stagione, per noi è fondamentale'. Cesare Prandelli presenta così la trasferta a Verona contro il Chievo del suo Genoa. Il tecnico, reduce dalla vittoria all'ultimo ...

Momento super per Balotelli - Prandelli : “ogni volta che segna sono contento” : “Ogni volta che Balotelli segna sono contento, penso che ora ha l’età giusta per dare continuità alle giocate che sa fare”. sono le dichiarazioni di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1 ha espresso un commento sul Momento dell’attaccante Balotelli. Dopo gli ultimi mesi non entusiasmanti con il Nizza, superMario ha accettato l’opportunità ...

Genoa - Prandelli : 'Punto importante. Koaumé? Deve avere più convinzione' : Cesare Prandelli , tecnico del Genoa , ha commentato a Sky Sport il pari contro il Bologna: ' Kouamé? Il futuro è suo. Deve avere solo più convinzione nei propri mezzi. È stata una partita in cui ci sono stati molti momenti diversi, abbiamo pareggiato, poi è ...

Cesare Prandelli confessa : 'Ero vicinissimo alla Juventus - ma...'. Come e chi lo ha fatto fuori : Ma cos'è successo, nel 2010? Cesare Prandelli ora vuota il sacco e spiega perché non è arrivato sulla panchina della Juventus : 'C'è stata la possibilità. I dirigenti viola , ai tempi allenava la ...

Cesare Prandelli confessa : "Ero vicinissimo alla Juventus - ma...". Come e chi lo ha fatto fuori : Ma cos'è successo, nel 2010? Cesare Prandelli ora vuota il sacco e spiega perché non è arrivato sulla panchina della Juventus: "C'è stata la possibilità. I dirigenti viola (ai tempi allenava la Fiorentina, ndr) mi dissero che ero libero di trattare con chiunque. Poi una mattina leggo un attacco fero

Posticipo 21a giornata : il Genoa di Prandelli sfida l'Empoli in uno scontro salvezza : Affascinante scontro salvezza questa sera con fischio d'inizio alle ore 20.30 al Castellani di Empoli che vedrà contrapporsi due squadre che sono divise solamente da tre punti in classifica, i padroni di casa, allenati da Iachini si trovano in zona retrocessione al 17esimo posto con altrettanti punti mentre i ragazzi di Prandelli sono scesi al 15esimo posto nelle ultime settimane complice anche l'addio del bomber polacco Piatek e un periodo ...

Genoa-Milan - conferenza Prandelli : “Piatek ai rossoneri darà garanzie” : GENOA MILAN CONFEREZA Prandelli – Al termine del match perso a Marassi contro il Milan, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post gara. Ecco il suo pensiero. -> Leggi anche Pagelle Genoa-Milan 0-2: highlights e tabellino del match Genoa Milan conferenza Prandelli “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – esordisce […] L'articolo Genoa-Milan, conferenza ...

Genoa - Prandelli e la sfida con il Milan alle 15 : 'Una sconfitta per tutti' : Il mercato può attendere. Cesare Prandelli, in vista della partita di lunedì contro il Milan, cerca di trasmettere ai giocatori del suo Genoa un solo messaggio: massima concentrazione. Ma non sarà ...