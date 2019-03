NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam e Callen in un caso di furto internazionale

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 una strana missione mette a rischio il futuro del team? Trame 9 e 16 marzo : Grossi guai in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Nell'episodio in onda stasera, 9 marzo, anticipato come il più spettacolare della decima stagione, la squadra di Callen si trova coinvolta, suo malgrado, in una strana missione organizzata dal vicedirettore Ochoa e legata al Patton Project, un gruppo estremista dell'Esercito. Callen è ovviamente sospettoso, e Sam gli espone i suoi dubbi: la NCIS non è una squadra di assassini, quindi perché il ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 si decide il futuro di Anna : la ragazza di Callen finirà in prigione? Trame 2 e 9 marzo : Torna l'appuntamento con la squadra di Sam e Callen in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. Stasera, 2 marzo, andrà in onda un nuovo episodio della decima stagione che mostrerà le conseguenze dell'addio di Shay Mosley. La trama però si focalizza su Anastasia "Anna" Kolcheck, interesse romantico di Callen, che dopo quanto accaduto la scorsa settimana, è in attesa di scoprire la sua sentenza. L'agente dell'ATF è stata catturata per aver ucciso Sokolov ...

Foto del matrimonio di Kensi e Deeks in NCIS Los Angeles 10 - tra promesse nuziali e ospiti a sorpresa : Tutto pronto per il matrimonio di Kensi e Deeks in NCIS Los Angeles 10. La coppia della longeva serie crime finalmente giungerà all'altare in uno dei prossimi episodi della decima stagione. Il lieto evento era stato già anticipato dall'attrice Daniela Ruah, che il mese scorso aveva postato un indizio inequivocabile su Instagram: la prima pagina del copione dell'episodio 10x17 con il titolo "Till Death Do Us Apart" (che tradotto è "Finché ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 la Mosley morirà o tradirà il team? Trame 23 febbraio e 2 marzo : La risoluzione della fallimentare missione in Messico giunge a una conclusione nell'episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 in onda stasera, 23 febbraio. La Mosley è fuori controllo: determinata a confrontarsi col cartello messicano, inscena una fuga che la porterà faccia a faccia due di loro. Ma suo figlio dove si è nascosto? Intanto a Los Angeles, John Rogers continua a interrogare Callen e la sua squadra su quanto accaduto durante la ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 il ritorno di Anna sconvolge Callen : cosa vuole? Trame 16 e 23 febbraio : Anna Kolcheck torna nella vita di G. Callen nell'episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 in onda stasera, sabato 16 febbraio. L'agente operativa non è mai stata un'influenza positiva per il team e ogni volta che entrava in scena portava guai e complicazioni. Tuttavia, nell'episodio di stasera, Callen e la sua squadra avranno bisogno del suo aiuto. L'informatrice Tiffany Williams, una ex prostituta, viene arrestata mentre si trovava in missione ...

Usa - stop Tav Los Angeles-San FraNCISco : 0.55 La California ha abbandonato il progetto di un treno ad alta velocità tra Los Angeles e San Francisco che sarebbe costato 77 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, Gavin Newsomm. "Cerchiamo di essere realisti - ha detto - l'attuale progetto,per com'è pianificato,costerebbe troppo e onestamente richiederebbe troppo tempo. C'è stata poca supervisione e poca trasparenza". La data stimata per il completamento ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 la Mosley sotto giudizio : dirà addio al team? Anticipazioni 9 e 16 febbraio : Grossi guai per la Mosley in NCIS Los Angeles 10 su Rai2. La missione non autorizzata in Messico continua a portare conseguenze alla sua squadra, ma stavolta potrebbe essere la diretta interessata a subire maggiori danni. Il vicedirettore Ochoa e il Procuratore Rogers vogliono infatti sottoporla a un duro interrogatorio riguardo all'operazione con cui la squadra ha liberato suo figlio, Derrik. A seguito di tale missione, la Mosley non solo ha ...

Esplosione a San FraNCISco : 5 edifici in fiamme : Una condotta di gas è esplosa a San Francisco, causando un grande incendio, che ha avvolto almeno in 5 edifici. I vigili del fuoco hanno evacuato anche i palazzi vicini. Al momento non ci sarebbero feriti. “Otto lavoratori si trovavano vicino alla scena dell’Esplosione. Sono tutti in salvo e non ci sono al momento feriti,” hanno reso noto le autorita’ locali. L'articolo Esplosione a San Francisco: 5 edifici in fiamme ...

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam e Callen versione bodyguard - anticipazioni 2 e 9 febbraio : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con un episodio inedito della decima stagione. Stasera, sabato 2 febbraio, Callen e Sam dovranno fare da bodyguard al vice Principe Ereditario Kamal (interpretato dalla guest star Ritesh Rajan). I due agenti sono assegnati alla sua protezione appena arrivato a Los Angeles; infatti un assassino l'ha preso di mira e intende eliminarlo. Per Sam e Callen sarà un'esperienza ...

NCIS Los Angeles 10 su Rai2 - Mosley e Hetty nei guai dopo il Messico? Trame 26 gennaio e 2 febbraio : Continua NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con il secondo appuntamento della decima stagione inedita. Nell'episodio in onda stasera, sabato 26 gennaio, la squadra indaga su una rapina a mano armata in cui sono state uccise due guardie di sicurezza. Tramite le videocamere, il team NCIS scopre che a compiere il tutto è stato un solo rapinato, armato di una corazza speciale antiproiettile. Intanto, la Mosley e Hetty devono affrontare delle conseguenze ...

Kensi e Deeks di NCIS Los Angeles 10 presto sposi? Anticipazioni da Daniela Ruah sull’episodio “più atteso” (foto) : Da quando è iniziata la stagione, molti fan se lo stanno chiedendo: per Kensi e Deeks di NCIS Los Angeles 10 è arrivato finalmente il momento giusto? Riusciranno a sposarsi? La scorsa stagione li avevamo lasciati dubbiosi sul loro futuro: Kensi voleva restare nella squadra e continuare a lavorare nel campo, mentre Marty aveva tutte le intenzioni di metter su una famiglia. I loro progetti sono stati stravolti dopo la missione in Messico ...