Nainggolan | «Via da Roma per Monchi Per l' Inter ho smesso di fumare»

tuttosport

(Di sabato 16 marzo 2019) Non si è comportato professionalmente nei miei confronti, un'ulteriore conferma che il mondo del calcio è totalmente falso. Se mi avesse detto chiaramente che avrebbe voluto vendermi, io gli avrei ...

CorSport : #Roma, #Nainggolan: «Via per #Monchi. Avrei scatenato una guerra mondiale» ?? - giginuzzo2 : #Nainggolan: 'Sono andato via a causa di #Monchi, non è stato professionale. Se fossi rimasto, si sarebbe scatenata… - g_iallorossi : Durissimo affondo di Radja #Nainggolan nei confronti dell'ex ds #Monchi: 'Via dalla #ASRoma per colpa sua, è la dim… -