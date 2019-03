Uno dei quattro arrestati dopo la strage nelle due moschee di Christchurch, in Nuova, è stato"perché si trattava solo di una persona qualunque", armata. Lo ha riferito il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa sugli sviluppi delle indagini. Restano in custodia altri due sospetti oltre al 28enne australiano Brenton Tarrant incriminato per omicidio.(Di sabato 16 marzo 2019)

TelevideoRai101 : N.Zelanda, rilasciato uno dei fermati -