Juventus | Allegri pensa già all’Ajax | “giusto non convocare CR7 contro il Genoa

Juventus - Allegri : 'Ronaldo ha bisogno di riposo - per lui niente match con il Genoa' : Torino - Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla trasferta della Juventus in casa del Genoa, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. 'Ronaldo ha bisogno di riposare, poi ha la Nazionale e ...

Genoa-Juventus probabili formazioni - Allegri fa turnover : ecco chi gioca : GENOA JUVENTUS probabili formazioni – Juventus che torna in campo a pochi giorni dalla storica impresa contro l’Atletico Madrid. La notte dello Stadium, nel segno di CR7, ha riaperto le speranze bianconere di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Il sorteggio ha deciso che la vecchia signora affronterà l’Ajax ai quarti di finale. Ma prima […] More

Massimiliano Allegri - Luciano Moggi lo esalta : "Quale squadra mi ricorda la sua Juventus" : Prima di parlare dei sorteggi dei quarti di Champions, riteniamo doveroso illustrare il modo con cui la Juve c' è arrivata: contro il pessimismo generale, attraverso una rimonta contro l' Atletico e tante critiche subìte da mister Allegri, considerato già in partenza da Torino dopo il 2-0 di Madrid.

Genoa-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole del tecnico LIVE : conferenza stampa Allegri – Allegri proverà a riportare tutti con i piedi per terra dopo la grande partita di Champions. Euforia Champions probabilmente non ancora del tutto smaltita, ma necessità di tornare a pensare al campionato. La Juventus affronta il Genoa di Cesare Prandelli nel lunch match domenicale. Massimiliano Allegri parla in conferenza alla vigilia del match: tanti spunti, indicazioni di […] More

Juventus - Sarri sarebbe il nuovo nome per il post Allegri (RUMORS) : Massimiliano Allegri ha puntellato come meglio non poteva la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid. Ma nonostante la spallata alle critiche che lo bersagliavano, il tecnico livornese continua ad essere chiamato in causa da numerose voci che lo vorrebbero il prossimo anno lontano dalla Torino bianconera e che alimentano via via un toto nomi che coinvolge numerosi top manager europei. Il nome nuovo circolato nelle ...

Juventus - Galeone : 'Qualche anno fa Allegri ha avuto un incontro con De Laurentiis' : La Juventus poche ore fa ha saputo che ai Quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere contro l'Ajax. Ma intorno ai bianconeri come sempre ci sono molte voci che riguardano il futuro e in particolare su mister Massimiliano Allegri. Proprio del destino del tecnico livornese ha parlato nelle scorse ore Giovanni Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri ha raccontato che qualche anno fa ...

Genoa-Juventus formazioni : rivoluzione Allegri - 4 sorprese dal 1'! : GENOA JUVENTUS formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida del Marassi in programma domenica alle ore 12:30. Allegri si affiderà al solito 4-3-3, ma occhio alle tante novità dal primo minuto. In porta giocherà quasi sicuramente Perin, il quale avrà l’occasione di risalutare il suo pubblico rossoblù, decisione che Allegri prenderà solamente nei […] More

Arrigo Sacchi si complimenta con Allegri : 'Questa Juventus è un esempio' : La Juventus vista martedì 12 marzo all'Allianz Stadium è stata probabilmente una delle più belle e più efficaci dal punto di vista del gioco, difensivo ed offensivo, offrendo uno spettacolo unico e meritevole di una competizione importante come la Champions League. Il tecnico della Juventus Max Allegri, spesso criticato per il suo gioco al 'risparmio', (vittorie quasi sempre con pochi gol di scarto in Serie A), ha dimostrato di essere uno dei ...

Juventus : Allegri zittisce i critici - ecco come ha ribaltato Simeone : Dopo l’impresa compiuta con l’Atletico Madrid, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si è preso la sua rivincita, zittendo i criticiJuventus / Allegri – In attesa del sorteggio dei quarti di finale, la Juventus si gode l’impresa compiuta nella storica serata di martedì. Il netto 3-0 rifilato all’Atletico Madrid ha decretato come i bianconeri siano una delle favorite per la vittoria finale. Con lo ...

Juventus - il calcio totale di Allegri : la tecnica al di là degli schemi : Viva la faccia di Max Allegri. Che in un mondo di parole a mestiere e false verità come quello del calcio, dove la convenienza sta alla base di qualsiasi mossa, non si preoccupa minimamente di frenare la propria coscienza. E di dire ...