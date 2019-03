Guendalina Rodriguez | ' Andrea Dal Corso è un finto etero'

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019)Dale Teresa Langella la scorsa settimana sono stati protagonisti di un acceso confronto per via del "no" che il corteggiatore ha rifilato alla tronista napoletana dopo essere stato scelto. Dopo il rifiuto, sono iniziate a circolare alcune voci sul suo conto che hanno messo in dubbio la suasessualità. A confermare tutto ciò la trans brasiliana, nota per essere stata concorrente di alcuni reality stranieri. La, intervistata dal Giornale, ha confermato di conosceree di essere sicura che l'imprenditore veneto sia un. A quanto pare, tra i due ci sarebbe stata una fugace relazione. A farlo pensare la stessache, nei giorni scorsi, ha pubblicato e poi cancellato una chat compromettente e, visto il contenuto, tutto farebbe pensare che dall'altro lato del dispositivo ci fosse proprio Dal. Nel frattempo l'ex ...

