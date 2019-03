Gigi D' Alessio coach di The Voice | È la mia prima volta Non vedo l' ora di

The Voice - da Gigi D'Alessio a Morgan : ecco i nuovi coach : Simona Ventura annuncia i quattro coach della nuova edizione di The Voice of Italy : 'Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of Italy. Ai già ...

"Promosso" Gigi D'Alessio : è il quarto giudice di The Voice : Simona Ventura ha completato la squadra di 'The Voice of Italy'. Gigi D'Alessio è l'ultimo tassello, sarà lui a sostituire Sfera Ebbasta dopo lo stop dei vertici Rai in seguito alla tragedia di ...

'Promosso' Gigi D'Alessio : è il quarto giudice di The Voice : Simona Ventura ha completato la squadra di 'The Voice of Italy'. Gigi D'Alessio è l'ultimo tassello, sarà lui a sostituire Sfera Ebbasta dopo lo stop dei vertici Rai in seguito alla tragedia di ...

Gigi D'Alessio al posto di Sfera Ebbasta a "The Voice" - è lui il quarto giudice : Al posto di Sfera Ebbasta, coach a cui è stata sbarrata la porta in corso d'opera, a The Voice sbarca la rassicurante melodia italica di Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano, conferma il direttore ...

The Voice - Gigi D'Alessio è il quarto giudice. Simona Ventura : 'Habemus Giuria' : ' Habemus Giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi quattro coach di The Voice '. E' Simona Ventura su Instagram a ufficializzare i rumors dell'ultim'ora: è il quarto giudice ...

The Voice of Italy - svelati i coach saranno Elettra Lamborghini - Gué Pequeno - Morgan e Gigi D'Alessio : È bastato un post sull apagina di Facebook, perché si ritornasse a parlare di The Voice of Italy , il talent musicale condotto da Simona Ventura su Rai2: 'Habemus giuriam!', si legge, e, di seguito, i ...

Ufficiali i coach della giuria di The Voice 2019 - arriva Gigi D’Alessio in un’edizione che già urla trash : Il talent show che si è sempre contraddistinto per mancanza di talenti, o almeno per mancanza di talenti maturi per emergere sul mercato discografico, sta per tornare in tv guidato da Simona Ventura, che annuncia entusiasta i quattro coach della giuria di The Voice 2019 dipingendo un quadro che urla trash da ogni angolazione lo si guardi. "Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of ...

The Voice 2019 - Simona Ventura conferma la giuria : Morgan - Gigi d'Alessio - Elettra Lamborghini e Gue Pequeno : E' stata finalmente ufficializzata la giuria di The Voice of Italy 2019, il talent show che vedrà Simona Ventura alla conduzione, a partire dal mese di aprile, in prima serata su Rai Due.Dopo i rumors delle scorse settimane e il NO incassato per l'idea di avere Sfera Ebbasta su una delle quattro poltrone girevoli, è arrivata la conferma ufficiale dei 4 coach della nuova edizione. Come anticipatovi in anteprima su TvBlog, il quarto nome è ...

The Voice 2019 - ecco perché Gigi D’Alessio in giuria è la scelta giusta : Mon Amour, guarda che giornata di sole che c’è, qui in città si soffre che caldo che fa, aria condizionata nel traffico che c’è, meno sudato arriverò da te, Ami se rispondo male, se non mi faccio trovare, A cena in quel ristorante che adori, però poi mi faccio aspettare, foto con altre, ma è tutto normale, fai la gelosa, non rispondi al cellulare, ah. Shakespeare? Sicuramente no. Gio Evan? Nemmeno (chissà se qualcuno ricorda ...

The Voice - arriva Gigi D’Alessio : è ufficiale - sarà il quarto coach : The Voice of Italy 2019, Gigi D’Alessio vicino alla firma: sarà il quarto coach. L’indiscrezione e le ultime news sul talent di Rai 2 AGGIORNAMENTO: Simona Ventura ha confermato che Gigi D’Alessio sarà il quarto coach di The Voice. La notizia è dunque diventata ufficiale. Il toto nomi attorno all’ultimo scranno da giudice da assegnare […] L'articolo The Voice, arriva Gigi D’Alessio: è ufficiale, sarà il quarto ...

Gigi D'Alessio - mostruosa ascesa in Rai : colpo pazzesco - dove si piazza : Anna Tatangelo era stata uno dei giudici di X Factor, ora il suo compagno Gigi D'Alessio approda a The Voice. Un colpo pazzesco. E' il sito specializzato TvBlog che spara la bomba. Sono in corso grandi manovre nel talent di Raidue capitanato da Simona Ventura. Dopo l'approdo fra i coach di The Voic

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili coach ...

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili ...

Insigne - arriva la risposta social a Gigi D'Alessio : 'Che calciatore' : Aveva scatenato le ironie dei napoletani il video pubblicato su Facebook da Gigi D'Alessio nelle scorse ore in cui il protagonista Lorenzo Insigne si dilettava sulle note di 'Annaré', noto successo ...