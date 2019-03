Decretone | via libera in nottata Riscatto laura agevolato anche sopra i 45 anni

Decretone - via libera in nottata. Lunedì all'Aula della Camera : MILANO - Si chiude il lavoro nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera sugli emendamenti al cosiddetto 'Decretone', il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e ...

Senato - via libera al Decretone su reddito di cittadinanza : Il Senato ha dato il via libera questa mattina al decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza, approvando il testo con 149 voti a favore, 110 contrari e 4 Senatori che hanno preferito astenersi, mandando quindi il provvedimento alla Camera per la seconda approvazione.La seduta odierna si è svolta non senza intoppi e proteste che hanno costretto i lavori ad interrompersi per qualche minuto durante le dichiarazioni di voto. I Senatori di ...

Bruxelles boccia l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Per il sesto anno consecutivo l'Italia appare destinata a rimanere agli occhi di Bruxelles tra i Paesi europei con squilibri macroeconomici eccessivi. Una nuova bocciatura in arrivo stando alle ...

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Decretone - via libera del Senato. Ora passa alla Camera : Via libera del Senato al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata: passa con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Ora il provvedimento va alla Camera. Il vicepremier ...

Oggi Bruxelles boccerà l'Italia per 'squilibri eccessivi'. Decretone - via libera del Senato : Al vaglio della Commissione Ue ci sono ancora le politiche economiche del governo giallo-verde, dagli investimenti fermi, a 'Quota 100', fino al 'Reddito di cittadinanza' che impatterà sui consumi ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il Senato dà il via libera al Decretone : ora passa alla Camera : Il Senato ha dato il via libera al decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100, in prima lettura. Ora il testo passerà all'esame della Camera. I voti favorevoli sono stati 149, 110 i contrati e 4 gli astenuti. Molte le proteste in Aula durante le dichiarazioni di voto e al momento del voto. alla Camera si attendono importanti modifiche al decreto.Continua a leggere

Decretone - il governo scommette sul via libera al Senato senza la fiducia : La mole di lavoro è imponente: più di 700 emendamenti presentati dei Senatori, 16 dal governo e un centinaio di sub-emendamenti. fiducia per impacchettare tutto e archiviare la questione? Questa volta no. Il governo e la maggioranza decidono di tenere il punto sul Decretone che contiene le misure bandiera del reddito di cittadinanza e di quota 100: se ne occuperà l'aula del Senato. L'urgenza di convertire il decreto non ...

Decretone : via metà emendamenti : Il Carroccio rinuncia stop al doppio incentivo per chi assume al Sud e all’aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per chi ha il beneficio. Proteste dell’opposizione in commissione Lavoro, perché la presidente Nunzia Catalfo aveva chiesto che le proposte di modifica fossero ritirate singolarmente e non in blocco. Intesa nella maggioranza sulle modifiche al Decretone:ritirata circa la metà degli emendamenti posti in Comm.Lavoro. La ...