Brindisi | abusi su minore | arrestato un fornaio di 73 anni

(Di sabato 16 marzo 2019) La Squadra Mobile di Ostuni, nelno, hain regime di domiciliari, G. D. un 73enne del posto di professione. Secondo chi indaga, il soggetto si sarebbe reso protagonista di numerosisu un ragazzino, che all'epoca dei fatti aveva 12, gli stessi sarebbero avvenuti anche nel suo locale commerciale.Soprattutto in estate il ragazzino dava una mano all'uomo per pulire la sua residenza di campagna, ed anche il locale. Proprio in questi posti si sarebbero consumate le violenze che ilha denunciato, prima ai famigliari, e poi agli stessi agenti della Mobile....

