Vertice sulla Via della Seta | M5s | Passa il Memorandum

Italia-Cina - nuova lite sulla via della Seta : Vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

Cosa è emerso dal Vertice notturno sulla Tav : E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo round fra i due alleati di governo. Lega e M5s restano, tuttavia, arroccati sulle loro posizioni. Matteo Salvini, dopo aver riunito i suoi al Viminale nel pomeriggio, è convinto che i bandi di gara non si debbano bloccare e che la Telt, la ...

Marco Travaglio - la vergognosa prima pagina dopo il Vertice sulla Tav : "Salvini con il bancarottiere" : Trovare ancora argomenti vagamente credibili per bloccare la Tav Torino-Lione è ormai impresa sempre più complicata. Lo sa fin troppo bene Marco Travaglio che, dopo aver sfornato per settimane cifre deliranti per dimostrare che conviene più il trasporto sui tir rispetto ai treni, si è aggrappato ai

La nota di Palazzo Chigi dopo il Vertice notturno sulla Tav : "A distanza di vari anni dalle analisi effettuate in precedenza e, in particolare, alla luce delle più recenti stime dei volumi di traffico su rotaia e del cambio modale che ne può derivare, sono emerse criticità che impongono una interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del progetto, al fine di verificare la perdurante convenienza dell'opera e, se del caso, la possibilità di una diversa ripartizione degli oneri economici, ...

Braccio di ferro sulla Tav - cinque ore di Vertice ma nessuna decisione sui bandi : Non sono bastate cinque ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare una mediazione tra M5s e Lega sulla Tav. Le posizioni sull’opera restano opposte. A Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte c’erano i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli. Conte ha promesso una decisione entro venerdì.Continua a leggere

Il Governo vacilla sulla Tav A vuoto il Vertice fiume nella notte Lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il Governo chiederà un confronto con la Francia sui criteri di finanziamento della Tav. È questo quanto emerge da fonti di maggioranza al termine, alle 2 di notte, del vertice a Palazzo...

L'unica decisione presa durante il Vertice notturno sulla Tav : E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo ...

L'unica decisione presa durante il Vertice notturno sulla Tav : E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo round fra i due alleati di governo. Lega e M5s restano, tuttavia, arroccati sulle loro posizioni. Matteo Salvini, dopo aver riunito i suoi al Viminale nel pomeriggio, è convinto che i bandi di gara non si debbano bloccare e che la Telt, la ...

Nulla di fatto al Vertice notturno sulla Tav : in vista confronto con la Francia sui finanziamenti : sulla fase più politica, a fine vertice, calerà un inusuale silenzio. I comunicatori interrompono i contatti. I vicepremier vanno via senza parlare. Le posizioni restano quelle diametralmente ...

Ancora nessuna decisione dopo il Vertice di governo sulla Tav : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice Ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Concluso il Vertice di governo sulla Tav : bilaterale con Francia : Milano, 7 mar., askanews, - Oltre cinque ore per un vertice ancora interlocutorio sul tema dei bandi di gara per la Tav. Dopo la parte tecnica relativa alla relazione costi-benefici, il premier Conte, ...

Roma : questa sera nuovo Vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Stasera Vertice di maggioranza sulla Tav. Conte prova a mediare ma resta il no del M5s : Ancora un nulla di fatto, sulla Tav, nonostante il vertice tra Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli, a Palazzo Chigi. Le posizioni, per il momento, infatti, restano invariate: la Lega chiede che l'...

È il momento di un nuovo Vertice sulla Tav. Sarà quello definitivo? : La Lega auspica che sia un vertice 'risolutivo', che sulla Tav arrivi una soluzione chiara e definitiva. Per il partito di via Bellerio l'Alta velocità è un punto dirimente, non si può tornare indietro. Ma il vertice di domani a palazzo Chigi potrebbe essere un altro 'step' per aprire una nuova fase istruttoria in attesa di una sintesi da trovare nel governo nei prossimi giorni. Domani in ogni caso il ...