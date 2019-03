Ucraina, black list anche per Cutugno?

Dopo Al Bano, tocca a Toto: un gruppo di deputati ucraini ha chiesto ai Servizi di sicurezza (Sbu) di precludere al cantante l'ingresso nel Paese, per le sue presunte posizioni filorusse. La notizia, apparsa ieri sulla testata online Economistua.com, è stata confermata da uno dei parlamentari promotori. Il sito pubblica una foto del documento con cui si chiede il provvedimento contro, definito un "agente di supporto alla guerra russa in".(Di venerdì 15 marzo 2019)

