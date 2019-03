Terremoto in Calabria | nessun danno per la scossa nel Vibonese

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) A seguito delmagnitudo ML 3.3 che si è verificato a 3 km sud da Francica e a 4 km da Mileto (Vibo Valentia) alle 06:33:20, ad una profondità di 33 km, non sono stati segnalati danni nell’area vicino all’epicentro. Una pattuglia dei carabinieri sta perlustrando la zona interessata per ulteriori verifiche che al momento non hanno dato esito.L'articoloinper lanelMeteo Web.

SkyTG24 : Terremoto a Francica e Mileto, in Calabria: due scosse di 2.5 e 3.3 - EliseoBonanno : Calabria : scossa di terremoto avvertita all'alba a Vibo Valentia - dati INGV - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, paura in Calabria: scossa di 3.3 in provincia di #vibo valentia -