SH | albero divelto da vento cade su furgone | guidatore illeso

swissinfo.ch

(Di venerdì 15 marzo 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Piacenza_Online : Decine di interventi per i Vigili del Fuoco a causa del forte vento che ha divelto un camino in centro. Via Gadolin… - Sfrenest : RT @buenavidaxxx: Ogni anno rubavo dall'albero del mio vicino dei ramoscelli di mimosa per regalarli e far bella figura con le donne che co… - buenavidaxxx : Ogni anno rubavo dall'albero del mio vicino dei ramoscelli di mimosa per regalarli e far bella figura con le donne… -