Ricetta delle melanzane a funghetto al pomodoro

cosacucino.myblog

(Di venerdì 15 marzo 2019)alLaalè golosa e facile da preparare!Demonizzata in antichità la melanzana è uno degli ortaggi più amati dalla città di Napoli. Che siano preparate con l’aggiunta dio senza di esso, le, o “Mulignane a fungitiello”, sono un contorno tipico napoletano da accompagnare a carni in umido o anche a formaggi freschi per un goloso antipasto.L’origine della parola melanzana deriva da un’associazione tra altre due, cioè mela+insana, che ha sempre portato a pensare, erroneamente, che il consumo di questo ortaggio potesse portare ad una sorta di “insanità”.A Napoli, però, è quasi sempre stata protagonista della tavola, soprattutto se preparata in un goloso sughetto ale basilico.Ingredienti 5lunghe napoletane 200 gr pomodorini da sugo ...

luigifarinasi : La Ricetta del giorno 15/03/2019: Meringata - ADOTTA LA RICETTA (questa è una delle ricette che puoi adottare e la… - betta86boss : Il benessere della colazione mangiata in macchina, ovviamente in coda in tangenziale ??????? ...dopo tutto bisogna tr… - Lufla81 : RT @MenudiBenedetta: Un piatto unico 'salvacena' da preparare velocemente quando non si sa cosa cucinare e si ha poco tempo a disposizione.… -