Non buttiamo altri trent' anni

(Di venerdì 15 marzo 2019) Fanno tenerezza i milioni di ragazzi scesi in strada in tutto il mondo a difesa del pianeta. Sono la nostra ultima possibilità, ma bisogna crederlo davvero per non girare, ancora una volta, dopo, lo sguardo da un'altra parte. In Italia e altrove. Da oltrei temi ambientali sono entrati nel dibattito politico, ma i Verdi, così si chiamano anche da noi (benché oggi molto in ordine sparso), erano, e purtroppo ancora sono, considerati dei simpatici utopisti. Si era capito già a metà degliOttanta che non ce la potevamo fare, che bisognava fermarsi, interrogarsi sulla finitezza delle risorse a disposizione, sul loro uso, sull'aria che respiriamo, sul cosa produrre e come, sull'energia non infinita a disposizione e sulla possibilità di produrla senza continuare a saccheggiare la terra e a rovesciare scarichi tossici. Un sole che ride ...

