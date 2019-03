LEGO Marvel Collection | il tris di videogiochi con i supereroi arriva oggi su PS4 e Xbox

LEGO Marvel Collection disponibile da oggi : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The Lego Group e Marvel Entertainment hanno annunciato il lancio di Lego Marvel Collection per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One. Questa epica raccolta di giochi unisce Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes 2 e Lego Marvel’s Avengers per la prima volta in un unico pacchetto ricco di ...

Fine settimana al cinema : Capitan Marvel e The LEGO Movie 2 : Una nuova produzione del mondo Disney è sbarcata sugli schermi italiani. Si tratta del film Capitan Marvel , Captain Marvel, Usa, 2019, fantasy, 124',, basato sul personaggio dei fumetti della Marvel Comics, Carol Danvers . ...

Annunciato LEGO Marvel Collection per PS4 e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Marvel Entertainment oggi hanno Annunciato LEGO Marvel Collection, che contiene i videogiochi campioni di vendite LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 e LEGO Marvel's Avengers in un unico pacchetto. La collezione di tre giochi sarà disponibile dal 12 marzo 2019 per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4 e Xbox One. Questa colossale avventura Marvel ...