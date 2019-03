La Cina è un pericolo | comunista e totalitaria

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) "Ladovrebbe fare paura a tutti, è un Paesee totalitario. Un regime politico ed economico, non di libero mercato, che ha un programma di egemonia su tutto il mondo. Non vedo perché non dovremmo essere preoccupati di tutto questo". Dalla Basilicata, dove è arrivato per una due giorni elettorale, Silvio Berlusconi lancia nuovamente il suo monito al governo sul memorandum per la "Via della Seta"."Vedo nel futuro dei miei figli, dei miei nipoti e di tutti i cittadini un grave rischio, un", ha aggiunto il Cavaliere, "Dobbiamo difendere i nostri valori occidentali che sono la democrazia, il libero mercato e la libertà che è padre e madre di tutti i diritti contro una strategia di egemonia moltosa. Dobbiamo difendere questi valori rispetto a un Paesee totalitario che non sa cosa sono i diritti dei cittadini". Poi è tornato a criticare il governo: ...

Intuitizioni : RT @nigrizia: #Etiopia: siglato un accordo militare con la Francia. Durante la sua visita nel paese Macron ha avvertito che la Cina potrebb… - Luky_52 : Maquel coglione del pregiudicato di Arcore dice che la Cina e' un pericolo per i nostri figli! MA QUANDO HA VENDUTO… - RINASCITATRIEST : RT @checovenier: Qualcuno mi spiega dove sarebbe il pericolo per l’Italia se la Cina investe sul porto di #Trieste? -