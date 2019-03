Dio ci ridia l’Italia dei Comuni e delle Signorie

Il riposo pomeridiano aiuta ad abbassare la pressione - lo rivela uno stuDio greco : ll pisolino pomeridiano è fondamentale per ricaricare le energie e affrontare le ore successive del giorno. Alcuni ricercatori di Voula in Grecia, in un recente studio sulle persone ipertese, hanno posto in luce l'evidenza che il riposo pomeridiano, di circa un'ora, può diminuire la pressione sanguigna e proteggere di conseguenza dalle malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Il monitoraggio della pressione per 24 ore I medici ...