optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Boyè l'ennesimo film “tratto da una storia vera”. Ormai non c’è nemmeno più bisogno di sottolinearlo, perché a parte i film di supereroi, in cui il fatto che qualcuno cominci a volare o attraversi una parete di cemento dovrebbe porli al di là della verosimiglianza, quasi tutte le altre pellicole si ispirano a fatti autentici. Prendiamo gli ultimi premi Oscar: degli 8 candidati a miglior film, a parte appunto il cinecomic Black Panther e A Star Is Born (che però è la quarta versione di una storia vista in tutte le salse), gli altri sei rientrano tutti nella suddetta categoria, partendo dal vincitore Green Book, passando per Roma di Cuarón e il biopic Bohemian Rhapsody e finendo a BlacKkKlansman di Spike Lee. Il che fa venire qualche sospetto sulla capacità degli sceneggiatori di inventarsi ancora qualcosa. Ma poi, come dice il vecchio adagio, la realtà supera ...

StefanoFedele : Boy Erased – Vite cancellate, le buone intenzioni non salvano dal già visto e dalla noia - fisco24_info : «Il coraggio della verità», dramma sul razzismo nell'America di oggi: Nelle sale due film con protagonisti degli ad… - IGNitalia : I film del weekend: 15-17 marzo -