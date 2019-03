Bird Box ha rimosso le scene di un disastro realmente accaduto

Bird Box - la recensione : Durante l’ultimo periodo dell’alto medioevo si era instaurata la credenza che con la fine del millennio giunta l’Apocalisse, la fine del mondo o, quantomeno, dell’umanità. In realtà la paura dell’estinzione dell’umanità ha qualcosa di atavico legato principalmente all’inizio della consapevolezza della mortalità dell’uomo. Anche durante la fine del secondo millennio ricominciò ad instillarsi nuovamente nella mentalità popolare – ...

I numeri di Netflix : «Bird Box» - «You» e «Sex Education» sul podio : Non dimentichiamoci che Netflix ha un'opportunità che nessun altro può permettersi: produrre film e serie tv che possono essere viste contemporaneamente in 195 Paesi del mondo . Nessun rivale può ...

Contagiati da Bird Box : Miracolo. O mossa tattica per far sì che i giurati degli Oscar abbiano un occhio di riguardo per "Roma", spingendolo verso l'agognata statuetta. Netflix ha cacciato finalmente qualche cifra diversa dal numero di abbonati mondiali che cresce, certo, ma prima o poi si fermerà

Il #Birdboxchallenge è la selezione della specie : Non c'è bisogno di essere antropologi, almeno spero, per intuire che una delle caratteristiche dell'evoluzione umana è la capacità di distinguere le storie vere da quelle inventate. Presumo sia il motivo per cui gli adulti stanno al mondo meglio dei bambini che credono, per esempio, a Babbo Natale,

Nel film 'Bird Box' c'è il video di un disastro in cui persero la vita 40 persone : Non solo finzione nel film Netflix "Bird Box". Nella pellicola, che vede protagonista il premio Oscar Sandra Bullock, è contenuta una breve clip del disastro ferroviario di Lac-Megantic, nel video è ...

La moda del #Birdboxchallenge è la selezione della specie : Non c'è bisogno di essere antropologi, almeno spero, per intuire che una delle caratteristiche dell'evoluzione umana è la capacità di distinguere le storie vere da quelle inventate. Presumo sia il motivo per cui gli adulti stanno al mondo meglio dei bambini che credono, per esempio, a Babbo Natale,

YouTube vieta la pubblicazione di video sulla Bird Box Challenge : A una settimana dalla diffusione virale della Bird Box Challenge, competizione online in cui alcuni utenti si sono filmati mentre camminano e guidano bendati, YouTube ha aggiornato le proprie linee guida vietando la pubblicazione di video che riprendono “competizioni e scherzi pericolosi”. La nuova regola sarà applicata retroattivamente entro due mesi per dare agli utenti il tempo di rimuovere i contenuti che riprendono “scherzi pericolosi”, ...

Bird Box challenge - YouTube vieta i video delle sfide pericolose : Bird Box YouTube ha aggiornato le norme della community a seguito dell’upload sulla piattaforma dei video di bravate pericolose. L’ultima in ordine di apparizione è la Bird box challenge, che consiste nello svolgere attività quotidiane mentre si è bendati, come i protagonisti dell’omonimo film su Netflix. Una bravata che ha provocato anche un incidente d’auto. L’hanno preceduta la Tide pods challenge, che prevedeva ...