15 marzo | le note di “Bella ciao” diventano un inno per il clima

A meno di 400 euro il Samsung Galaxy Note 8 con TIM : tutti i dettagli dell’offerta di marzo : Ci sono interessanti movimenti in questi giorni attorno al Samsung Galaxy Note 8. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, vi abbiamo riportato che lo smartphone sia stato praticamente il primo della lista a ricevere il nuovo aggiornamento di marzo, battendo sul tempo anche prodotti con hardware migliore, lanciati più tardi sul mercato. In attesa di riscontri più attendibili da parte di coloro che hanno avuto modo di installare il pacchetto ...

Inconsueti problemi WhatsApp il 13 marzo : perché non si riesce a mandare foto - video - note vocali e aggiornare stati? : Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13 marzo con problemi WhatsApp che si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che si riesce senza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare né ...

Smartphone Android in offerta oggi 12 marzo : HONOR 10 - Razer Phone 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Razer Phone 2, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo SmartPhone Android in offerta oggi 12 marzo: HONOR 10, Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei Mate 20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 - S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 : Giornata di aggiornamenti in casa Samsung: Galaxy Note 8, Galaxy S8 e Galaxy S8+ stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2019. L'articolo Samsung Galaxy Note 8, S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Record Samsung Galaxy Note 8 : patch di marzo con OTA N950FXXS5DSB4 : La giornata non poteva iniziare meglio per i possessori del Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, per il quale è iniziata la fase di rilascio della serie firmware N950FXXS5DSB4, comprensiva della patch di sicurezza di marzo 2019. Il phablet di passata generazione mette il turbo, ed anticipa quasi tutti gli altri prodotti del brand sudcoreano (costituisce eccezione il nuovo Galaxy M20, che ha già compiuto il grande salto), ancora fermi alla ...

Senza freni le offerte Unieuro per Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S8 e Note 9 : prezzi del 10 marzo : Trapelano oggi 10 marzo alcune offerte Unieuro davvero interessanti per gli utenti che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, soprattutto in riferimento a device specifici come Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S8 e Note 9. Il nostro approfondimento odierno, infatti, mira proprio ad individuare alcune proposte che potrebbero fare la differenza per il pubblico, in relazione a coloro che sono propensi a procedere online solo attraverso le grandi ...

Redmi 7 potrebbe essere presentato il 18 marzo con Redmi 7 Note Pro : Il Vice Presidente di Xiaomi Group ha dichiarato che con Redmi Note 7 Pro sarà annunciato un altro smartphone e potrebbe essere Redmi 7 L'articolo Redmi 7 potrebbe essere presentato il 18 marzo con Redmi 7 Note Pro proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo - con la fotocamera da 48 megapixel : Sarà presentata il prossimo 12 marzo la versione per il mercato Italiano di Redmi Note 7, che a quanto pare sarà differente dalla versione indiana. L'articolo Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo, con la fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Dal 5 marzo il rollout dell’aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy Note 8 TIM in Italia : Abbiamo dovuto attendere circa una settimana, ma da oggi 5 marzo possiamo dire che volge ormai al termine l'attesa per tutti coloro che erano impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 8 TIM nell'ultimo anno e mezzo. Dopo aver condiviso la news relativa alla distribuzione del pacchetto software qualche giorno fa per i modelli marchiati Vodafone e ...

Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo : LG G7 ThinQ - POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) : oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo: LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in Cina il 18 marzo : Il lancio di Redmi 7 sembra in dirittura di arrivo visto che recentemente è stato approvato da vari enti di certificazione e oggi lo smartphone è stato certificato anche da NBTC in Tailandia e da TKDN in Indonesia, mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe essere lanciato in Cina il 18 Marzo, come emerso oggi da un poster online dall'aspetto ufficiale. L'articolo Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in ...

Rilasciato il 2 marzo il nuovo aggiornamento B142 per Huawei Mate 20 Lite : le migliorie note : Stiamo vivendo un fine settimana davvero ricco di indicazioni interessanti per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare su un Huawei Mate 20 Lite. No, ve lo dico subito, non sono ancora maturi i tempi per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che ci consentirà di testare anche l'interfaccia EMUI 9 per intenderci, ma allo stesso tempo ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possono fare ...