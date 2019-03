«Stranger Things» | la guida completa ai segreti di Hawkins

Finn Wolfhard dai mostri di Stranger Things ai fantasmi di Ghostbusters al fianco di Carrie Coon : Ottimo salto in avanti nella Carriera di Finn Wolfhard che presto lascerà i mostri e le desolate strade di Stranger Things alla ricerca di un posto al sole o, meglio, di una casa non infestata dai fantasmi nel nuovo Ghostbusters. Secondo quanto riporta EW, il nuovo film Ghostbusters si concentrerà su una madre single e la sua famiglia e i protagonisti dovrebbero essere proprio Carrie Coon (attualmente in onda in Italia in The Sinner 2) e Finn ...

Video - testo e traduzione della cover di Take On Me dei Weezer - l’omaggio agli A-ha e a Stranger Things : Eravamo abituati a sentirli sfondare i timpani con Hash Pipe, Pork & Beans e Buddy Holly, ma la versione di Take On Me dei Weezer ha sorpreso tutti: la cover del popolare brano degli A-ha è fedele all'originale e ripropone lo stesso sound ricercato, senza variazioni né personalizzazioni. Dal suono, poi, l'omaggio si traduce per immagini, perché il Video animato del brano della band scandinava datato 1985 viene riproposto nello stesso stile, ...

Una promo art di Stranger Things 3 mostra il look dei protagonisti e una nuova Eleven (foto) : Ancor prima del rilascio di un trailer per Stranger Things 3, alla Toy Fair di New York è infatti apparso un nuovo prodotto di merchandising relativo alla serie. La promo art consente di dare uno sguardo ai giovani protagonisti, ovvero Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp) e Max (Sadie Sink). Il gruppo mostra un look più o meno simile a quello della passata ...

Spoiler Stranger Things 3 : in estate la terza attesissima stagione in onda su Netflix : Il finale della seconda stagione di Stranger Things vedeva i protagonisti impegnati nel ballo di fine anno e in contemporanea, nel sottosopra, veniva ripresa la stessa scuola avvolta da un’atmosfera cupa e minacciata dalla figura del Demogorgone. Ovviamente le avventure per i nostri giovani eroi continueranno nella season 3 della fortunata serie TV Netflix. La fine delle riprese e la conferma del cast principale Le riprese della terza stagione ...

Stranger Things 3 cambierà tutto : “Sarà la stagione più oscura e devastante di sempre” : Il 4 luglio è ancora lontano e con esso anche il debutto di Stranger Things 3. Questo significa che Netflix dovrà dosare con il contagocce quelli che saranno i trailer e le foto che anticipano la stagione ma i fan amano gli intrighi e sono in grado di trovare un appiglio sempre in tutto. Passeranno presto queste settimane che ci dividono dall'estate? Il pubblico attendere con ansia di capire quali saranno i dettagli di Stranger Things 3 e ...

Stranger Things - 5 curiosità sulla terza stagione : Stranger Things è una delle serie televisive più amate del catalogo Netflix; serie di fantascienza creata da Matt e Ross Duffer è ambientata negli anni ottanta nella finta città di Hawkins, nell'Indiana. La storia narra gli eventi collegati all'oscura scomparsa di una bambino e dell'apparizione di una bambina scappata da un laboratorio segreto e fornita di poteri psichici. La prima stagione è andata in onda sulla nota piattaforma Netflix il 15 ...

Millie Bobby Brown su You è scivolata su una buccia di banana : superficialità o ingenuità? Le scuse della star di Stranger Things : Puntuali, dopo il polverone sollevato in rete, arrivano le scuse di Millie Bobbie Brown su You per la sua interpretazione quantomeno superficiale della serie Netflix. Come tante ragazzine, anche la star di Stranger Things ha interpretato in modo errato e pericoloso il messaggio della trama, confondendo l'ossessione dello stalker gentile Joe per la sua preda come una manifestazione d'amore assoluto. Un equivoco favorito anche ...