La pensione di cittadinanza potrà essere pagata come tutte le altre pensioni, anche innegli ufficili o in banca, e non solo sulla card del. Lo prevede un emendamento al decretone delle relatrici, depositato nelle Commissioni lavoro e Affari Sociali della Camera. La prodi modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si legge nella relazione tecnica.(Di giovedì 14 marzo 2019)

TelevideoRai101 : Reddito,contanti in posta a pensionati -