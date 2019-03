Il primo minimo calo della Lega nei sondaggi Ma Salvini non se ne cura

M5s e Pd cercano un primo dialogo sul salario minimo : Il Movimento 5 stelle cerca un primo dialogo sui temi del lavoro con il neosegretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. L'invito sarebbe arrivato, scrive Repubblica, direttamente dal capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio: "Zingaretti? Il mio bocca al lupo. Il M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi ...

Sondaggi - Lega primo partito ma cala al 34 - 4%. Stabile il M5s. Cresce FI mentre il Pd è al minimo storico con il 16 - 1% : La Lega perde terreno ma si conferma il primo partito con il 34,4% delle preferenze, Stabile il Movimento 5 stelle, mentre crolla ai minimi storici il partito democratico. È la fotografia degli ultimi Sondaggi Ipsos realizzati per il Corriere della Sera, a meno di quattro mesi dalle elezioni Europee. A vincere, per ora, è però l’astensione: il 42,5% degli intervistati, infatti, si dichiara indeciso oppure afferma che non andrà alle urne. ...