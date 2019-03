I giorni difficili di Pamela Mastropietro | prima del suo omicidio 

agi

(Di giovedì 14 marzo 2019) "aveva gravi disturbi della personalità e dipendeva dalla droga". È quanto emerso questa mattina dalla deposizione dello psichiatra Giovanni Di Giovanni davanti alla corte d'appello di Macerata dove si celebra la terza udienza del processo a Innocent Oseghale, accusato di aver violentato, ucciso, sezionato la 18enne romana, per poi abbandonarne i resti in due trolley.Lo specialista è consulente della comunità Pars di Corridonia, che ha ospitato la ragazza dal 17 ottobre 2017 fino al 29 gennaio dello scorso anno, il giornodel suo assassinio. "È arrivata da noi con una diagnosi clinica molto complessa, borderline grave, non aveva un rapporto realistico con la realtà", ha spiegato Di Giovanni.Dal racconto del consulente, la vita diin comunità non è stata facile, in particolare neiprecedenti la sua fuga: Di Giovanni ha parlato di "un ...

