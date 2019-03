Formula 1 | addio allo storico direttore di gara Whiting

La Mercedes dice addio al DTM - ufficiale lo sbarco in Formula E : svelata l’auto per la prossima stagione [GALLERY] : Toto Wolff ha ufficializzato lo sbarco della Mercedes in Formula E a partire dalla prossima stagione La Mercedes sbarca in Formula E, abbandonando definitivamente il Campionato DTM. A rivelarlo è con un video sui social Toto Wolff, nel corso del quale il team principal ha svelato anche la nuova monoposto. Ernesto La scuderia di Brackley debutterà nella serie elettrica a partire dalla stagione 2019/2020, intraprendendo insieme al marchio ...