Firmato il decreto Inps | Tridico e Morrone commissari

(Di giovedì 14 marzo 2019) È arrivata la firma alper l': il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria hanno nominato Pasqualeo e Adrianosub-o.La decisione arriva dopo il no dell'ex direttore generale Mauro Nori, indicato dalla Lega, al ruolo di vice di. Nori, in passato in corsa anche per la presidenza, infatti ha fatto un passo indietro anche come subo.Professore di Economia politica all'Università di Roma Tre, Pasqualeè il "padre" del reddito di cittadinanza e su di esso dovrà vigilare nei prossimi quattro anni. Il successore di Tito Boeri è un sostenitore delle politiche keynesiane e un convinto oppositore delle misure di austerity. "Alla base del nostro declino economico non ci sono solo le politiche di austerità ma anche la precarizzazione del posto di lavoro", ha detto in passato., nato nel 1967, ...

