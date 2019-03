F-35 | il governo si spacca Trenta frena | Salvini | Stop è un danno

La Tav spacca in due il governo : scintille tra Salvini e Di Maio - la crisi è a un passo : E partendo dal presupposto che una soluzione tecnica sulla Tav ci sia, occorre ora trovarla insieme con 'volontà politica' condivisa, iniziando l'interlocuzione con la Francia per una completa ...

Volantino Lega spacca il governo : «Ruolo della donna? La famiglia». Ministre M5S in rivolta : Bufera sulla Lega per un Volantino confezionato in occasione dell'8 marzo, Festa della donna, in cui si sostiene come il «Ruolo naturale» della donna sia «volto alla promozione...

Volantino Lega spacca il governo : 'Ruolo della donna? La famiglia'. Ministre M5S in rivolta : Tra questi la pratica dell'utero in affitto; le quote rosa di cui la donna avrebbe bisogno 'per dimostrare il proprio valore'; una cultura politica che rivendicando una sempre più marcata ...

Tav - governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

Tav - governo spaccato suTorino-Lione. Unica strada il rinvio : Ora siamo fiduciosi che la decisione arriverà molto presto", ha affermato il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervenendo sulla questione. Per Le Maire la Tav è un progetto "simbolico ...

TAV - IL governo SI SPACCA/ Rixi - Lega - 'Rischiamo 300 milioni di contributi europei' : Tav, il GOVERNO si SPACCA: Movimento 5 Stelle vs Lega. Rixi convinto che alla fine si farà "Troveremo una soluzione condivisa"

Tav - sì o no? Perché la Torino-Lione spacca il governo Lega-M5s : La linea ad alta velocità continua a tenere banco tra le fila dell'esecutivo, che appare diviso tra pareri favorevoli e...

Salvini tende la mano a Parigi - Di Maio cerca alleanze con i gilet gialli. Si spacca il governo [Il retroscena] : C' tensione nel governo, tra il governo e il Parlamento , dentro la maggioranza, e soprattutto nelle relazioni internazionali tra l'Italia, l'Europa e Paesi d'altri continenti. Tutto questo è ...

Tav - Salvini : nessuna spaccatura governo. Troveremo soluzione : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente …

TAV - governo spaccato | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

TAV - il governo si spacca - Salvini : "Andiamo avanti". Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

TAV - il governo si spacca | Salvini : "Andiamo avanti" | Di Maio : "No - non serve" : Matteo Salvini si è presentato stamane in vista al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, in provincia di Torino. Ad accogliere il ministro dell’Interno c’erano in tutto una trentina di manifestanti, tenuti a bada dalla polizia con qualche manganellata. Dopo essersi intrattenuto con i responsabili del cantiere e le forze dell’ordine presenti, il vicepremier ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Se tornare indietro costa ...

Ritiro truppe dall'Afghanistan - governo spaccato : gli Esteri all'attacco della Difesa : "Il punto non è tornare a casa ritirandosi da un fronte che per gli interessi geopolitici dell'Italia da tempo non è più centrale. Questa decisione in sé non è sbagliata. Ma può rivelarsi catastrofica se viene condotta in modo improvvisato, senza un reale coordinamento con gli alleati. Così si finisce per distruggere la reputazione che i nostri militari hanno conquistato sul campo pagando anche un ...

Conte : “Su Regeni impegno mio e del governo”. Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da seguire : Tre anni sono passati, ma c’è ancora molto da fare. Il terzo anniversario della morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, si apre con un tweet della mamma, Paola Deffendi: «25 gennaio 2019... Oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni». In una foto, allegata al post, l’immagine di al...