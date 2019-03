Crostata di mele affondate alla panna

cosacucino.myblog

(Di giovedì 14 marzo 2019)diIngredienti pasta frolla: 220 gr farina 00 110 gr burro 1 tuorlo 70 gr zucchero al velo vanigliato un pizzico di sale Ingredienti ripieno:4150 gr zucchero 3 uova intere + 1 tuorlo 200 grsucco e scorza grattugiata di limone zucchero a velo q.b.PreparazionePreparare la pasta frolla, avvolgere in pellicola e porre in frigo per 1 ora. Stendere l’impasto e foderare uno stampo di 28/30 cm di diam. Sbucciare lee tagliare ognuna in 4, incidere ogni spicchio con la punta di un coltello facendo attenzione a non affondare troppo, cospargere man mano con succo di limone per evitare che leanneriscanoBattere le uova con lo zucchero, aggiungere la, la scorza grattugiata di limone e montare leggermente il composto. Disporre a raggiera lesul fondo di pasta frolla e versare uniformemente il preparato nello ...

cucinaconnene : RT @chefcarrara: Crostata di frolla alle mandorle, tortino morbido alle mele, confettura di albicocca e caramello morbido con mele red deli… - BollaPatrizia1 : RT @chefcarrara: Crostata di frolla alle mandorle, tortino morbido alle mele, confettura di albicocca e caramello morbido con mele red deli… - ricettedisimo : CROSTATA DI MELE, una #crostata semplice e rustica! -