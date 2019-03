Conte | «Nessuna reazione emotiva giustifica un femminicidio»|La giudice | «C' è omicidio e

Giuseppe Conte : «Nessuna reazione emotiva giustifica un femminicidio» : Ma vi è un aspetto di più ampia portata culturale, che riguarda il dibattito pubblico, e su cui la politica può e anzi deve legittimamente intervenire. Ed è in questa ultima prospettiva che dobbiamo ...

TAV - Conte : 'a giorni decidiamo. Nessuna crisi di governo' : Partiremo dall'analisi costi-benefici, da un percorso di razionalità tecnica a sui si aggiungerà un percorso di razionalità politica, c'è anche un supplemento di elaborato non chiesto da me ma da ...

Alta Velocità - Toninelli : “Non esiste un’altra analisi costi-benefici”. Conte : “Nessuna mini-Tav” : «Nessuno può dire che esiste un’altra analisi costi benefici sulla Tav. Ne esiste una sola, abbiamo dato solo ulteriore materiale per un dibattito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito della nuovo documento prodotto dal Mit. Alla domanda se l’attuale tracciato internazionale Torino-Lione può essere migliorato senza fa...

Tav - Governo in ordine sparso. Conte : “Mai aperto a nessuna ipotesi”. E il Pd presenta una mozione di sfiducia per Toninelli : nessuna ipotesi di mini-Tav né integrazioni all’analisi costi-benefici sul Tav. È la linea del presidente del Consiglio Giuseppe Conte tracciata in una nota che smentisce le ricostruzioni di alcuni giornali. Resta che la posizione del Governo non è per niente chiara e si aspetta la decisione politica che possa mettere insieme le posizioni – polarizzate ai due estremi – della Lega e del M5s. Nel frattempo il Partito democratico ...

