Ambiente | Fico | tutti uniti e impegnati contro surriscaldamento climatico

agenzianova

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma, 14 mar 18:27 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto, in un post su Facebook, scrive: "Domani tanti ragazzi scenderanno in piazza ovunque nel mondo per..., Rin,

giampodda : RT @RiccardoValoti: @aleaus81 @tempoweb Austini Sai perché si parla tanto di Baldini? A causa del suo RUMOROSISSIMO silenzio?? In un Ambie… - RiccardoValoti : @aleaus81 @tempoweb Austini Sai perché si parla tanto di Baldini? A causa del suo RUMOROSISSIMO silenzio?? In un A… - DrTytty : @matteosalvinimi si TAV significa anche ambiente più pulito meno smog meno tumori .. mi meraviglio di fico che era… -