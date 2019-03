Veloccia-Martone | con abbandono 5S di Sappia è crisi Giunta

romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Roma – “Con la decisione della consigliera Francescadi abbandonare il gruppo del Movimento cinque stelle e iscriversi al gruppo Misto, ora anche la matematica, e non piu’ solo la politica, dichiara la fine della maggioranza grillina del Municipio XI”. Cosi’ il capogruppo del Pd e del gruppo Misto del Municipio XI di Roma, Maurizioe Gianluca“Il gruppo del Movimento cinque stelle- continuano- oggi puo’ infatti contare solo su 12 consiglieri compreso il presidente, contro i 13 delle altre forze politiche. È dunque minoranza del Municipio. A questo punto chiediamo nuovamente al presidente Mario Torelli di non attardarsi a recitare la parte dell’ultimo soldato giapponese”.“Tragga le conseguenze di questo ennesimo fatto politico, abbia un sussulto di orgoglio e dignita’ e si dimetta. In questo ...